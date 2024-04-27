Довбик забил за Жирону в четвертом матче подряд – видео реабилитации за ошибку
16:43 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик закрепился в статусе лидера бомбардиров Ла Лиги.
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Артем Довбик 57’
57’ Артем Довбик
Форвард начал в стартовом составе матч 33-го тура Ла Лиги Лас-Пальмас – Жирона. В первом тайме Довбик взялся бить пенальти, но не сумел переиграть голкипера, направив мяч по центру.
Довбик впервые не реализовал пенальти за Жирону– видео эпизода
На старте второй половины Артём получил еще один шанс. В этот раз тоже удар не был безупречным, однако голкипер не дотянулся до мяча. Таким образом, украинец продолжил свою голевую серию до четырех матчей в Ла Лиге.
Следует заметить, что в нынешнем сезоне Довбик забил уже 19 голов в чемпионате Испании. Артем возглавляет список лучших бомбардиров, на два точных удара опережая Беллингема.
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