Украинский полузащитник Владислав Кочергин в матче 30-го тура чемпионата Польши принес Ракуву победу над Видзевом (1:0). Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Польша, Экстракласс, 30-й тур

Видев – Ракув – 0:1

Гол: Кочергин, 81

Удаление: Ганноусек, 15 (Видзев, красная карточка)

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В очередном туре элитного дивизиона Польши Ракув на выезде одолел Видзев. Хозяева уже с 15-й минуты играли в меньшинстве, однако пробить их оборону клубу из Ченстоховы никак не удавалось. На последней минуте первого тайма Ебоа сумел забить, но гол отменили из-за офсайда.

За 10 минут до завершения матча свое слово сказал Владислав Кочергин: после навеса с углового мяч отскочил к украинцу и из-за пределов штрафной разрядил свою пушку.

Победа принесла Ракуву 49 очков (пятое место) и оставила в борьбе за еврокубки – от второй ступени команду отделяет всего 2 балла.

Напомним, в текущем сезоне Кочергин провел за Раку 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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