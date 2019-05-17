Зиеш летом покинет Аякс и перейдет в топ-клуб

Спортивный директор Аякса Марк Овермарс рассказал о будущем Хакима Зиеша.

"Хаким Зиеш этим летом уйдет в какой-то из топ-клубов. Все из-за успешного выступления в Лиге чемпионов. Его хотят многие великие команды и мы обещали Хакиму, что примем предложение, если оно будет хорошим", – цитирует Овермарса Mirror.

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По информации издания, в услугах марокканского вингера заинтересованы Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед, а также Бавария и дортмундская Боруссия.

К слову, в текущем сезоне в активе Зиеша 49 матчей за Аякс во всех турнирах, где он забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Кроме того, марокканец признан лучшим игроком сезона в Аяксе.

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