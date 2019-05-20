Зиеш назвал 2 клуба, за которые хотел бы играть

Нападающий Аякса Хаким Зиеш назвал 2 любимых клуба, в которые хотел бы перейти

"У меня есть два любимых клуба – Арсенал и Барселона. Моя мечта – играть за один из них", – приводит слова Зиеша Goal.com со ссылкой на Ajax TV.

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Напомним, ранее спортивный директор Аякса Марк Овермарс рассказал, что Зиеш летом покинет Аякс и перейдет в топ-клуб.

К слову, в текущем сезоне в активе Зиеша 49 матчей за Аякс во всех турнирах, где он забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Кроме того, марокканец признан лучшим игроком сезона в Аяксе.