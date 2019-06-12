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Цыганков не относится к трансферным приоритетам Севильи, – директор El Desmarque

16:25 39 Читати українською
Цыганков не относится к трансферным приоритетам Севильи, – директор El Desmarque
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Директор ведущего спортивного издания Андалусии El Desmarque, Альваро Рамирес прокомментировал "Футбол 24" слухи о заинтересованности Севильи в приобретении вингера Динамо Виктора Цыганкова.

"Новость о возможном переходе Цыганкова в Севилью распространило одно наше издание (Estadio Deportivo – прим.ред.). Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Известно лишь то, что Мончи имеет другие приоритеты.

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Даже если бы Цыганков заинтересовал Севилью, его трансфер было бы сложно назвать неизбежным.

Сарабия? Мончи рассматривает несколько других вариантов для его замены. Чтобы покупать, ему нужно продавать – это первоочередная цель.

Может ли повлиять на трансфер Цыганкова неудачный опыт Коноплянки? Думаю, что Мончи сильно рисковал бы, решившись подписать игрока Динамо в качестве приоритетного варианта. Тем более, если бы за него пришлось выложить сумму, о которой писалось ранее", – отметил авторитетный журналист.

В сезоне 2018/19 Цыганков провел 26 матчей, забил 20 голов и сделал 17 ассистов.

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Источник: Футбол 24
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