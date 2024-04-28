"Мы выполнили задание – вышли в УПЛ. Однако расслабляться нельзя, у нас еще есть четыре матча, поэтому нужно их провести на хорошем уровне.

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Честно говоря, я не ожидал, что мы в матче с Полтавой досрочно выйдем в Премьер-лигу. Благодаря Ниве, выигравшей у Левого берега, мы вышли в элитный дивизион. Поздравляю футболистов, болельщиков и всех работников клуба.

Относительно игры – Полтава показала хороший футбол, поэтому матч оказался непростым. У нас были хорошие моменты, нужно было забивать второй раз и было бы спокойнее. А вышло так, что до финального свистка было напряжение", – цитирует Маркевича официальный сайт "львов".

Напомним, последний раз Карпаты выступали в УПЛ в сезоне 2019/20.

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