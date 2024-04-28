В матче 11-го тура МЛС Интер Майами на выезде уничтожил Нью-Ингленд Революшн (4:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 11-й тур

Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами – 1:4

Голы: Чанкалай, 1 – Месси, 32, 67, Кремаски, 83, Суарес, 89

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В очередном туре МЛС Интер Майами в гостях разгромил Нью-Ингленд Революшн. Хозяева шокировали "цапель" уже на 1-й минуте – голкипер вышел далеко из ворот и Чанкалай с острого угла перекинул сферу через него. Отыграться удалось лишь в середине тайма: Месси получил передачу в штрафную и из района одиннадцатиметровой отметки прошил кипера.

После перерыва аргентинец в похожем стиле оформил дубль. В конце матча Лионель приложил ногу к еще двум головам., ассистируя Кремаски и Суаресу. Очередная победа, которая принесла Интеру 21 очко и закрепила на вершине Восточной конференции. Нью-Ингленд Революшн безнадежно последний.

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