После скандального поражения в Ньюкасле "канониры" опустились на четвертую позицию, однако ничего страшного не произошло. От вершины АПЛ подопечных Микеля Артеты отделяли всего три зачетных балла. Их можно было набрать в матче с 19-й командой чемпионата – Бернли.

Зинченко забил за Арсенал первый гол в сезоне 2023/24 – видео акробатического удара украинца

Зинченко начал поединок в старте, что немаловажно. Две предыдущие игры украинец стартовал из запаса, уступая место для Томиясу. На этот раз коуч Арсенала выпустил обоих – на банку присел Уайт (с ним это тоже стало случаться чаще). Похоже, Микель просто ротирует оба фланга обороны в зависимости от различных причин. О потере доверия к Александру пока речи не идет.

Как и ожидалось, лондонцы доминировали от первой до последней минуты. Впрочем, проблема конвертации своего преимущества в острые моменты не покидает "пушкарей" – в основное время первого тайма вспоминаются только два удара. Сака на 20-й стрелял с правого края штрафной в ближнюю девятку, а Троссар на 36-й бил с дистанции под перекладину. Траффорд выполнил красивые сейвы.

Было еще несколько хороших атак, но им не хватало качественного завершения. При этом Бернли еще и огрызался контрвыпадами. В частности, на 8-й минуте Амдуни прорвался по центру и бахнул метров с 25-ти, а на 31-й Гудмундссон выскочил почти один на один – Райя парировал в обоих случаях.

Стоит отметить, что до перерыва Арсенал не гнушался подачами. Кроссы выполнялись грамотно, на дальние стойки с попытками скидок под удар. Это сочеталось с врываниями Сака и Мартинелли на дриблинге, а также с активной поддержкой Зинченко и Троссара. В конце концов, именно такой футбол и принес успех.

На 1-й компенсированной минуте Мартинелли сбросил мяч Зинченко, а тот в касание выполнил навес на дальний край штрафной. Сака оттуда дал скидку на противоположную стойку, а Троссар замкнул головой – 1:0! Интересно, что Леандро в текущем сезоне забивает исключительно с передач Букайо.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Арсенала, однако хозяева довольно быстро его потеряли. Уже на 53-й минуте Бернли сравнял, а ошибся главный конкурент Зинченко! Колеошо продавил Томиясу и сбросил под удар Родригесу – его удар заблокировали, однако с отскока тут же бахнул Браунхилл. Мяч рикошетом от защитника ушел в противоход голкиперу. 1:1!

Гол, кстати, довольно скандальный. Его даже просматривал VAR, адеж Колеошо уж слишком активно играл руками против Томиясу. Впрочем, арбитры решили, что все в порядке. Как и в матче с Ньюкаслом...

Впрочем, уже на 57-й минуте Мартинелли и Троссар организовали контратаку по левому флангу, в завершении которой Габриэль вылетел один на один. Траффорд парировал, однако последующий угловой завершился замыканием Салиба. Троссар же добавил к своему голу еще и ассист – 2:1!

После этого моментов почти не возникало. Второй тайм оказался довольно инертным, что оставляло шансы для Бернли. К счастью для "канониров", игру удалось закрыть на 74-й минуте – а сделал это наш Зинченко! Мартинелли заработал угловой, подачу Троссара выбили в перекладину, а Саша подхватил отскок на линии штрафной. Эффектным ударом с лёту украинец направил мяч в правую девятку. 3:1!

Zinchenko auditioning for the next season of Cobra Kai pic.twitter.com/ey6M5snjAx