Восемь футболистов претендуют на звание "Игрок сезона" в английской Премьер-лиге.

АПЛ номинировала на звание "Лучший игрок сезона" восьмерых футболистов. Как информирует ВВС, среди них – Эрлинг Холанд и Фил Фоден (оба - Манчестер Сити), Мартин Эдегор и Деклан Райс (оба – Арсенал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Коул Палмер (Челси), Александр Исак (Ньюкасл) и Олли Уоткинс (Астон Вилла). В этот список не попал Родри, которого Пеп Гвардиола считает лучшим полузащитником мира.

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Победитель, определенный публичным голосованием и экспертной комиссией Премьер-лиги, будет объявлен 18 мая. В прошлом сезоне эту награду получил Эрлинг Холанд – он забил 36 голов в 35 матчах чемпионата. В этом сезоне он забил 25 голов.

В то же время на звание "Лучший тренер сезона" номинированы пять наставников: Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Микель Артета (Арсенал), Юрген Клопп (Ливерпуль), Унаи Эмери (Астон Вилла) и Андони Ираола (Борнмут).

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