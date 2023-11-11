Арсенал одержал победу над Бернли в 12 туре АПЛ. Александр Зинченко забил гол. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

"Канонирам" удалось забить лишь в конце первого тайма. Троссар оформил свое очередное результативное действие, едва не получив травму, поскольку въехал плечом в стойку.

Зинченко забил гол и провел суперматч, став лучшим – Арсенал победил Бернли и догнал Ман Сити на вершине АПЛ.

После перерыва забивали за Арсенал лишь защитники. Салиба удвоил преимущество, а Зинченко фантастическим ударом забил третий мяч и свой первый в этом сезоне. Бернли смог забить гол престижа, его автором стал Браунхилл.

Арсенал благодаря победе набрал 27 очков и находится на второй строчке. Манчестер Сити имеет столько же очков, но команда Гвардиолы в текущем туре еще не играла. Их матч запланирован на воскресенье, 12 ноября. Бернли расположился в зоне вылета с четырьмя баллами.