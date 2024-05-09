Защитник Баварии Альфонсо Дэвис прокомментировал свое будущее, которое связывают с Реалом после поражения в Лиге чемпионов.

"Сливочные" длительное время следят за защитником мюнхенцев. Ожидается, что летом Реал попытается подписать Альфонсо Дэвиса. После игры с мадридцами в Лиге чемпионов прокомментировал свое будущее.

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"Буду ли я в следующий раз играть здесь, на Бернабеу? Прямо сейчас мой агент общается с Баварией. Что бы ни случилось, я очень благодарен мюнхенцам", – цитирует Дэвиса инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что действующее соглашение Альфонсо с Баварией действует до 2025 года. В общем канадец сыграл за мюнхенцев в 193 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и 30 ассистов.

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