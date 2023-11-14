"Я скажу, что если ты о чем-то мечтаешь, то оно обязательно сбудется, а если не сбудется, то ты не хотел этого очень сильно. Я привык так говорить. Все в этой жизни реально.

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Надо двигаться к своей цели, очень тяжело работать, от многого нужно отказываться, потому что если мы говорим о футболе, то я в своей жизни был в ночном клубе один раз. Когда мои друзья или знакомые ходили отдыхать, я с мячом в зубах или под подушкой мечтал о новой тренировке", – сказал Зинченко в эфире Passion.ua.

Напомним, Александр в свои 26 лет четырехкратный чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии и четырехкратный победитель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии и финалист Лиги чемпионов.

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