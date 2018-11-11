Зинченко вряд ли перейдет в Бетис – известна причина, которая тормозит трансфер

Наибольший интерес к хавбеку Манчестер Сити Александру Зинченко летом демонстрировал испанский Бетис, но украинец, вероятно, так и не попробует свои силы в этом клубе.

Зинченко в течение предыдущего трансферного окна имел все шансы сменить клуб. Предложение Вулверхэмптона футболист отклонил, а вот вариант с переходом в Бетис он реально рассматривал. По основной информацией, андалусийцы не сошлись в цене (12 млн евро) и условиях трансфера непосредственно с Манчестер Сити. Впрочем, сам Зинченко также имеет определенные требования.

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Украинец остался в Англии, но не получает достаточно игрового времени в команде Хосепа Гвардиолы – лишь 4 матча с начала сезона. Постоянно появляются слухи, что Зинченко рассматривает возможность трансфера с целью получения большего количества игровых минут, а Манчестер Сити, как сообщают авторитетные источники, готов отпустить Александра.

Бетис якобы до сих пор остается главным претендентом на 21-летнего футболиста и не отказывается от его приобретения уже зимой. Однако этот трансфер вряд ли состоится, сообщает El Desmarque.

Дело в том, что Бетис заинтересован в Зинченко исключительно в роли левого латераля. Эта позиция не является родной для Александра – он закрывает левый фланг обороны в Сити из-за огромной конкуренции на позиции центрального хавбека. Да и функции украинца в тактических схемах Гвардиолы больше похожи на работу опорного полузащитника, чем классического латераля, которым ему придется быть на юге Испании.

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Как и летом, Зинченко согласен покинуть расположение чемпионов Англии только для того, чтобы играть в центре поля. В Бетисе же ему такой роскоши не предоставляют – только борьба за место на левом фланге в схеме 3-4-3 с Хуниором. Более того, руководство андалусийского клуба хоть и не отказывается от идеи пригласить зимой Зинченко, но со временем поняло, что Хуниор может обойтись без прямой замены (или конкурента). Тренер дает испанцу отдых, переводя на его бровку Кристиана Тельо.

Таким образом, трансфер Зинченко в Бетис маловероятен. Источник сообщает, что едва ли не единственный шанс "вердибланкос" пригласить украинца – гарантировать ему игровое время в центре полузащиты.

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