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Зинченко может покинуть Манчестер Сити зимой, – журналист

10:24 160 Читати українською
Зинченко может покинуть Манчестер Сити зимой, – журналист
Александр Зинченко / соцсети

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко с большой вероятностью покинет "горожан" уже в этом январе.

Александр Зинченко почти не появляется на поле в составе Манчестер Сити в сезоне 2018/2019. Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, украинец скорее всего покинет клуб в январе.

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По информации источника, хавбеком до сих пор интересуется испанский Бетис, который пытался подписать игрока еще летом.

Также журналист передает, что вингер молодежной команды Браими Диас летом перейдет в Реал.

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