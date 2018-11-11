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Зінченко навряд чи перейде в Бетіс – відома причина, яка гальмує трансфер

10:20 1632 Читать на русском
Зінченко навряд чи перейде в Бетіс – відома причина, яка гальмує трансфер
Олександр Зінченко / Twitter

Найбільший інтерес до хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка влітку демонстрував іспанський Бетіс, але українець, ймовірно, так і не спробує свої сили в цьому клубі.

Зінченко протягом попереднього трансферного вікна мав всі шанси змінити клуб. Пропозицію Вулверхемптона футболіст відхилив, а от варіант з переходом в Бетіс він реально розглядав. За основною інформацією, андалусійці не зійшлися в ціні (12 млн євро) та умовах трансферу безпосередньо з Манчестер Сіті. Втім, сам Зінченко також має певні вимоги.

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Українець залишився в Англії, але не отримує достатньо ігрового часу в команді Хосепа Гвардіоли – лише 4 матчі від початку сезону. Постійно з'являються чутки, що Зінченко розглядає можливості трансферу з метою отримання більшої кількості ігрових хвилин, а Манчестер Сіті, як повідомляють авторитетні джерела, готовий відпустити Олександра.

Бетіс нібито досі залишається головним претендентом на 21-річного футболіста та не відмовляється від його придбання вже взимку. Однак цей трансфер навряд чи відбудеться, повідомляє El Desmarque.

Річ у тім, що Бетіс зацікавлений у Зінченку виключно в ролі лівого латераля. Ця позиція не рідна для Олександра – він закриває лівий фланг оборони в Сіті через величезну конкуренцію на позиції центрального хавбека. Та й функції українця в тактичних схемах Гвардіоли більше схожі на роботу опорного півзахисника, ніж класичного латераля, яким йому доведеться бути на півдні Іспанії.

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Як і влітку, Зінченко згоден покинути стан чемпіонів Англії тільки для того, щоб грати в центрі поля. У Бетісі ж йому такої розкоші не пропонують – лише боротьба за місце на лівому фланзі в схемі 3-4-3 з Хуніором. Ба більше, керівництво андалусійського клубу хоч і не відмовляється від ідеї запросити взимку Зінченка, але з часом зрозуміло, що Хуніор може обійтися без прямої заміни (або ж конкурента). Тренер дає іспанцю відпочинок, переводячи на його бровку Крістіана Тельо.

Таким чином, трансфер Зінченка в Бетіс малоймовірний. Джерело повідомляє, що чи не єдиний шанс "вердібланкос" запросити українця – гарантувати йому ігровий час в центрі півзахисту.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Іспанія Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Манчестер Сіті Бетіс Бетіс
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