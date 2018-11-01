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Зинченко спародировал Майкла Джексона и разорвал сеть на Хэллоуин

31 октября 14:24 402 Читати українською
Зинченко спародировал Майкла Джексона и разорвал сеть на Хэллоуин
Александр Зинченко (Zinchiller) / Фото ФК Манчестер Сити

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко продемонстрировал свои хореографические способности в честь дня всех святых.

Александр Зинченко снялся в видеоролике, где спародировал клип поп-звезды Майкла Джексона на песню Thriller. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Манчестер Сити.

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Английский клуб представил этот танец, как поздравления болельщикам в честь Хэллоуина.

Зинченко неплохо справился со сложным танцем короля поп-музыки. Надеемся, он так же хорошо будет проявлять себя и на футбольном поле.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ Александр принял участие лишь в одном матче "горожан".

Теги
Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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