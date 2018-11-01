Зинченко спародировал Майкла Джексона и разорвал сеть на Хэллоуин

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко продемонстрировал свои хореографические способности в честь дня всех святых.

Александр Зинченко снялся в видеоролике, где спародировал клип поп-звезды Майкла Джексона на песню Thriller. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Манчестер Сити.

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Английский клуб представил этот танец, как поздравления болельщикам в честь Хэллоуина.

Зинченко неплохо справился со сложным танцем короля поп-музыки. Надеемся, он так же хорошо будет проявлять себя и на футбольном поле.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ Александр принял участие лишь в одном матче "горожан".