Зидан пошел против правил ради Лунина – украинец получит серьезную привилегию
Голкипер Реала Андрей Лунин не останется без игровой практики в мадридском гранде.
21-летний украинец получит чуть больше игрового времени, чем обычно отводится второму киперу "бланкос", сообщает Don Diario со ссылкой на собственные источники в королевском клубе.
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Главный тренер Реала – Зинедин Зидан – лично пообещал Лунину, что он может рассчитывать на 10-15 матчей в основном составе в течение сезона 2020/21.
Наш чемпион мира U-20 якобы получил гарантии, которыми не мог похвастаться, в частности, его предшественник Альфонс Ареола. Французский вратарь провел в прошлом сезоне 9 поединков, с учетом травмы Тибо Куртуа, и в конце концов покинул Мадрид из-за ставки на Лунина.
Напомним, что после нескольких трансферов "на выход" голкипер сборной Украины был официально переведен в основу мадридского клуба и получил новый номер. Андрей регулярно попадает в заявку на матчи Ла Лиги, но с дебютом придется подождать. Куртуа не дает повода для радикальных решений на старте сезона.
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¡A por el siguiente compromiso liguero!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/kc1ambnmN6— Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 27, 2020