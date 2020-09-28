Голкипер Реала Андрей Лунин не останется без игровой практики в мадридском гранде.

21-летний украинец получит чуть больше игрового времени, чем обычно отводится второму киперу "бланкос", сообщает Don Diario со ссылкой на собственные источники в королевском клубе.

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Главный тренер Реала – Зинедин Зидан – лично пообещал Лунину, что он может рассчитывать на 10-15 матчей в основном составе в течение сезона 2020/21.

Наш чемпион мира U-20 якобы получил гарантии, которыми не мог похвастаться, в частности, его предшественник Альфонс Ареола. Французский вратарь провел в прошлом сезоне 9 поединков, с учетом травмы Тибо Куртуа, и в конце концов покинул Мадрид из-за ставки на Лунина.

Напомним, что после нескольких трансферов "на выход" голкипер сборной Украины был официально переведен в основу мадридского клуба и получил новый номер. Андрей регулярно попадает в заявку на матчи Ла Лиги, но с дебютом придется подождать. Куртуа не дает повода для радикальных решений на старте сезона.

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