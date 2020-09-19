Лунин стал "жертвой" Марсело – звезда Реала забил ударом через себя, а украинцу осталось только кричать
12:16 - Читати українською
Голкипер Андрей Лунин вынужден противостоять признанным мастерам на тренировках Реала.
Левый защитник "сливочных" Марсело устроил настоящее шоу, на которое обратил внимание Instagram 433.
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Бразилец роскошной бисиклетой расстрелял Лунина во время одного из тренировочных упражнений. Голкиперу сборной Украины оставалось только сопроводить мяч взглядом и криком отчаяния.
Добавим, что в воскресенье (20 сентября) Реал начнет свои выступления в Примере – мадридцы поедут в гости к Реал Сосьедаду.
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