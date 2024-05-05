Украинский голкипер Андрей Лунин пополнил свою коллекцию уже восьмым трофеем в составе мадридцев.

Накануне Реал в рамках 34-го тура Примеры на своем поле разгромил Кадис (3:0) и досрочно стал чемпионом Испании. Несмотря на то, что Андрей Лунин в этом матче уступил место Тибо Куртуа, пресс-служба Ла Лиги высоко оценила роль украинского голкипера в завоевании очередного трофея королевским клубом.

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Официальный Твиттер турнира опубликовал несколько самых жирных сейвов нашего земляка, подписав их следующими словами: "Ангел-хранитель в воротах чемпиона. Какой сезон от Лунина!".

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Реал 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов (еще в 12 поединках отстоял "на ноль").

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