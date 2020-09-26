Голкипер Реала Андрей Лунин переведен в основную команду "сливочных", сообщает издание AS.

Лунин попал в заявку Реала на матч против Бетиса – двух звезд мадридцев в списке нет

21-летний украинец ранее был заявлен на сезон через Кастилью, поскольку в составе первой команды не хватало места. Отныне наш легионер – полноценный игрок основы Реала.

Кроме того, Лунин получил новый номер в команде – 13. Ранее он принадлежал Тибо Куртуа, который в этом сезоне будет выступать с цифрой 1 на спине. Андрей раньше защищал ворота в футболке с номером 29.

Напомним, украинец накануне попал в заявку на очередной поединок Ла Лиги – уже сегодня Реал на выезде сыграет против Бетиса. Начало матча в 22:00.

Добавим, что в прошлом туре подопечные Зидана на выезде расписали нулевую ничью с Реал Сосьедадом, а Лунин просидел весь поединок на скамейке запасных.

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