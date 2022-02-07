Зидан хочет воссоединиться с Роналду в ПСЖ – первое требование экс-тренера Реала
Зинедин Зидан продолжает размышлять над предложением возглавить парижский гранд и просит оформить трансферную бомбу.
49-летний француз находится без работы, но долгое время его имя раздается, когда речь идет о следующем тренере ПСЖ. Учитывая разочарование в Маурисио Почеттино, Зидан может возглавить парижан уже в конце сезона.
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Зинедин хочет пригласить старого знакомого на Парк де Пренс. Трансфер Криштиану Роналду – одно из условий, при котором специалист может согласиться стать наставником ПСЖ. Зинедин хорошо знает все игровые и лидерские качества португальца, а потому хочет сделать его центром проекта, информирует Marca со ссылкой на Daily Mirror.
Роналду не слишком доволен наставником Манчестер Юнайтед Ральфом Рангником и состоянием дел в команде, поэтому задумывается о возможном уходе в конце сезона. С бывшим тренером Реала Криш поддерживает отличные отношения. Следовательно, трансфер не выглядит невозможным.
Напомним, португалец вернулся в Манчестер летом и уже успел провести 25 поединков в красной футболке (14 голов и 3 ассиста). Его контракт рассчитан до 2023 года.
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