49-летний француз находится без работы, но долгое время его имя раздается, когда речь идет о следующем тренере ПСЖ. Учитывая разочарование в Маурисио Почеттино , Зидан может возглавить парижан уже в конце сезона.

Зидан уже мог возглавить ПСЖ – увольнение Почеттино тормозит Реал

Зинедин хочет пригласить старого знакомого на Парк де Пренс. Трансфер Криштиану Роналду – одно из условий, при котором специалист может согласиться стать наставником ПСЖ. Зинедин хорошо знает все игровые и лидерские качества португальца, а потому хочет сделать его центром проекта, информирует Marca со ссылкой на Daily Mirror .

Роналду не слишком доволен наставником Манчестер Юнайтед Ральфом Рангником и состоянием дел в команде, поэтому задумывается о возможном уходе в конце сезона. С бывшим тренером Реала Криш поддерживает отличные отношения. Следовательно, трансфер не выглядит невозможным.

Напомним, португалец вернулся в Манчестер летом и уже успел провести 25 поединков в красной футболке (14 голов и 3 ассиста). Его контракт рассчитан до 2023 года.