Вылет ПСЖ из Кубка Франции еще больше усугубил позиции Маурисио Почеттино в парижском клубе.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи вместе с другими руководителями клуба не смогли принять вылет команды из Кубка Франции, сообщает журналист Адриен Гренье.

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По их мнению, парижане со своим составом должны по меньшей мере властвовать на национальном уровне. Впрочем, боссы пока не рассматривают вариант с увольнением Маурисио Почеттино.

Добавим, что ПСЖ опережает ближайшего преследователя на 10 очков в чемпионате и сразится за путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов с Реалом – первый матч состоится уже 15 февраля.

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