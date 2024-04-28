Месси выдал лучший старт сезона за все времена МЛС– 16 результативных действий в семи первых матчах. В активе аргентинца 9 голов, 5 ассистов и два передасиста. Он побил рекорд, принадлежавший Тьерри Анри и Карлосу Велле – по 13 голевых действий.

Месси дублем и двумя ассистами закрепил Интер Майами на вершине МЛС

Кроме этого, Лионель стал первым игроком в истории МЛС, кто совершил по несколько результативных действий в пятых матчах подряд. Впечатляющие цифры удалось выбить благодаря разгрому Нью-Ингленд Революшн – Месси совершил 2+2 по системе гол плюс пас.

Месси продолжают сравнивать с Роналду. Лео обошел вечного конкурента по голам без пенальти. Он положил 723 мяча против 721 у Криша. А еще аргентинец забил 830 голов в карьере на 100 матчей быстрее, чем это вышло у португальца.