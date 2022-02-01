Французский специалист давно считается фаворитом на кресло наставника парижан. Более того, Зидан уже мог бы тренировать ПСЖ, но решил отсрочить свое назначение, сообщает AS со ссылкой на Telefoot.

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По информации источника, Зидан отказался приходить в клуб уже сейчас из-за Реала. ПСЖ сыграет с бывшим клубом 49-летнего специалиста в 1/8 финала Лиги чемпионов. В то же время в случае вылета парижан из турнира смена тренера произойдет немедленно.

Маурисио Почеттино уже долгое время находится под давлением потенциальной отставки, а накануне еще больше усугубил свое положение. ПСЖ вылетел из Кубка Франции уже в 1/8 финала, уступив Ницце.

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