49-річний француз перебуває без роботи, але тривалий час його ім'я лунає, коли йдеться про наступного тренера ПСЖ. Враховуючи розчарування у Маурісіо Почеттіно, Зідан може очолити парижан вже в кінці сезону.

Зідан уже міг очолити ПСЖ – звільнення Почеттіно гальмує Реал

Зінедін хоче запросити старого знайомого на Парк де Пренс. Трансфер Кріштіану Роналду – одна з умов, за якої фахівець може погодитись стати наставником ПСЖ. Зінедін добре знає усі ігрові та лідерські чесноти португальця, а тому хоче зробити його центром проєкту, інформує Marca з посиланням на Daily Mirror.

Роналду не надто незадоволений наставником Манчестер Юнайтед Ральфом Рангніком і станом справ у команді, а тому задумується про можливий відхід в кінці сезону. З колишнім тренером Реала Кріш підтримує чудові відносини. Відтак, трансфер не виглядає неможливим.

Нагадаємо, португалець повернувся у Манчестер влітку і вже встиг провести 25 поєдинків у червоній футболці (14 голів та 3 асисти). Його контракт розрахований до 2023-го.

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