Стільки гучних переходів під час зимового трансферного вікна, схоже, не було ще ніколи. Приємно, що Україна цього разу також далеко не на останніх ролях.

УПЛ нарешті знову комусь потрібна

Як виявилося, Миколенко в Евертоні був лише першою ластівкою. Віталій взагалі став 7 найдорожчим гравцем цієї трансферної зими. Це справді гучний успіх київського клубу та непогана реклама синьо-жовтій збірній. За ним потягнулися й інші українці, а на підході ще парочка гравців Динамо і Шахтаря. Донеччани, до слова, підписали все ще топового як для наших широт Нереса з Аякса.

Заплатили менше ніж 20 мільйонів євро, тож це велика посмішка фортуни. Бразилець з перших матчів почав анонсувати сплату цієї трансферної вартості. Нерес оформив дубль за Шахтар вже у своєму другому таймі. Однак спаринги – це насамперед можливість відпрацювати якісь тактичні моменти, тому для реальної оцінки сил Давіда потрібно дочекатися боїв з українськими автобусами.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо лише відпускає, Шахтар із двома бразильцями, активізація інших клубів – всі переходи

З приходом новачків хтось повинен поступитися своїм місцем. Сікан – уже в 2 німецькій Бундіслізі, хоча це і трохи дивно. Адже Ганза грає з одним нападником, а її найкращим гравцем власне і є нідерландський бомбардир Верхук, більше за якого забили лише 6 гравців у всьому дивізіоні. Не виключено, що Данило змушений буде знову вдовольнятися роллю запасного варіанта. Давати перепочити 32-річному конкурентові клубу з міста Росток. Та навіть друга Бундесліга Німеччини – це розкішний досвід і безцінна історія. Ці ж позитиви можна приміряти і до Данила Ігнатенка. Бордо, Ліга 1, тренер Петковіч. Навіть у статусі гравця ротації у складі борця за виживання це круто і почесно.

Коноплянка і так не дуже грав, а зараз узагалі залишився без останніх шансів. Футбол Де Дзербі точно не для нього. Євген може або добути свій контракт до кінця з нульовими перспективами на ігрову практику, або таки податися в турецьку Суперлігу. Була ще Австрія – варіант найбільш сенсаційний. Настільки, що про Коно навіть знову згадали в Іспанії. Якщо не вдалося в німецькій Бундеслізі, чому мало б вийти в її австрійському різновиді? Утім, в останній момент варіант з ЛАСКом зірвався: у клубу з'явилися нові пріоритети через травми захисника і нападника. Це було б значно цікавіше, ніж перебратися по суті на пенсію в Туреччину. Є ще зацікавлені клуби в Угорщині та Польщі. Вікна у цих чемпіонатах відчинені до 8, 14 і 28 лютого відповідно, тому часу на роздуми і перемовини поки достатньо.

Відзначаємо і подвиги Металіста та Чорноморця. Харків'яни, ще перебуваючи у Першій лізі, організовують трансфери рівня УПЛ, за якими з насторогою стежать навіть Динамо з Шахтарем. Усе, як звик Ярославський на пару з Красніковим. Загублені на скаутських радарах аргентинці, бразильці, колумбійці, еквадорці, а до них додаємо африканців. За прийнятну ціну чи й взагалі безкоштовно. Хтось уже з чималим досвідом, хтось з перспективою непогано заробити на перепродажі. Григорчук і нові власники Чорноморця також ведуть досить амбітну трансферну кампанію. Цей тренер уже не в одній країні показував, що здатен витискати із середньої ріки легіонерів вражаючий максимум. Словом, Одеса повертається.

Динамо як переможець трансферного вікна в Україні

Хтось може критикувати Динамо за те, що не підписують новачків. А Луческу з його штабом намагаються просто завершити роботу, яку постійно відкладали. Головні "придбання" стосуються талановитих зірок молодіжки та гравців, які відновилися від важких травм. Вівчаренко, Боль, Бражко, Ванат. Бєсєдін, Бурда, Попов. На папері готова заміна Миколенку – Дубінчак, який повернувся з оренди. Це попереднім тренерам постійно було мало гравців, купували сумнівної якості легіонерів, вимагали ще більших інвестицій, аби хоча б в ЛЧ потрапити. Нинішній штаб обирає бачити перспективу в українцях, готових навчатися і рости.

Відправити Миколенка та Супрягу в топ-чемпіонати – дуже круто. З Владиславом по суті встигнули в останній вагон. Ціна на нього падала і падала. А зараз величезний шанс. Ризикнемо спрогнозувати, що стартова позиція навіть краща, ніж у колеги по нападу чемпіонської збірної України U-20. Сампдорія переважно віддає м'яч суперникам, а за такого сценарію 21-річний динамівець тільки виграє. Супряга цілком може повторити історію Яремчука. Зовсім не обов'язково вважати, що як форвард Влад уже все. Просто ігрова та кадрова модель Динамо не підходила. Обраний ним Шевин №7 у Сампі свідчить про рівень амбіцій і бажання реабілітації.

Схожий випадок і з Лєднєвим. Богдан розкривається, граючи з глибини, а не на лінії штрафного. Зробити з нього повноцінного дублера Буяльського не вдалося. Дебют за Фехервар показав, що 23-річний українець не втратив усіх козирів після повернення з оренди в Київ. Він все може розкривати захисні лінії своїми ключовими пасами під удари. Динамо грає дещо інакше, ніж Зоря чи Фехервар. Тому з великою імовірністю тут вина не клубу чи гравця, а функціоналу.

В угорському клубі, між тим, чекають ще й Шабанова. Шкода, що не Страсбург, але реальніше у плані ігрових перспектив. Віддали і Раміреса, для якого збірна Венесуели важливіша за клуб. Ерік подавав надії, але не настільки, щоб аж надто сумувати за ним. Та й Луческу будує гру так, що цілком вистачить Шкуріна, Бєсєдіна, Кулача, Вербіча та Гармаша. Якщо вірити Трансфермаркту, вигідно прилаштували в Зорю тріо вихованців за 440 тисяч євро. Досвід співпраці клубів свідчить, що від такої угоди можуть виграти усі сторони.

АПЛ – революція від найбагатших власників, Конте, Джеррарда і клубу Миколенка

Багато клубів англійської Прем'єр-ліги вирішили максимально корисно використати міжнародну паузу. Евертон не тільки призначив нового тренера, а й на самій фінішній прямій підписав не останніх людей з МЮ та Тоттенхема. Френк Лемпард на першому ж тренуванні оголосив новий курс: "Насолоджуємося м'ячем". Донні ван де Беек та Деле Аллі повинні допомогти Миколенку і компанії з цим. Захиснику збірної України, схоже, тепер буде трохи звичніше, ніж відбиватися на контратаках.

Ньюкасл витратив понад 100 мільйонів євро. Це стільки ж, скільки за попередні 14 років разом. Найбагатші власники у світі футболу цієї зими змінювали насамперед оборонну лінію "сорок". Придбали правого захисника збірної Англії та Атлетіко, орендували лівого фулбека Астон Вілли. Підписали двометрового центрбека Брайтона, а опорник Ліона став 2 найдорожчим в історії клубу. Ну, а головним рятівником Ньюкасла в еліті має стати Кріс Вуд, який з Бернлі успішно виконував цю місію неодноразово.

Попотів на трансферному ринку і Тоттенхем. Щоправда Антоніо Конте отримав далеко не всіх, кого хотів. Вдалося пограбувати лише Ювентус, взявши звідти Кулушевскі та Бентанкура за 29 мільйонів євро. Зате виставили на вихід цілу групу виконавців. Браян Хіль тільки влітку приходив під іншого тренера за 25 млн, а тепер повертається в Іспанію. Позбувся італійський наставник і ще 3 гравців середньої лінії. Чорнову роботу з прицілом під активне літо виконали.

Стівен Джеррард явно показує амбіції боротися за найвищі цілі. Безкоштовно взяли екс-захисника збірної Англії Чамберса з Арсенала, орендували Коутінью з Барси, який миттєво дав результат у дебютному матчі з МЮ. Скористалися хаосом в Евертоні, аби зміцнитися одним із найкращих атакувальних захисників АПЛ Дінем. Нарешті зміцнили позицію другого воротаря (Ольсен має серйозніший досвід, ніж Стір), яка може іноді страждати, коли Мартінеса доведеться відпускати у збірну Аргентини.

Відзначаємо і Ліверпуль, який не оминув привид Коноплянки. Фанати "червоних" вкотре з іронією та жалем згадали, як боси їхнього улюбленого клубу в останній момент не встигли підписати українського вінгера з Дніпра 8 років тому. Щось схоже траплялося і з екс-гравцем Шахтаря Алексом Тейшейрою. Така ж доля цього разу чекала Фабіо Карвалью з Фулхема. Водночас вдалося підписати топового вінгера Порту (колумбійця Луїса Діаса за якихось 45-60 мільйонів євро), і це може бути відповіддю на багато викликів. Принаймні він виглядає готовішим до основи, ніж суперталант збірної Аргентини Хуліан Альварес, який перебрався у Манчестер Сіті за 17 млн.

Каталонське диво Барси імені Матеу Алемані

Спортивний директор Барселони майже зробив неможливе. Якби ще вдалося збути Усмана Дембеле, це назвали б героїчною перемогою. Віддали Коутінью з його захмарною зарплатою. За якихось 55 мільйонів євро поцупили в Манчестер Сіті Феррана Торреса, Адама Траоре приходить в оренду, а Обамеянг – і зовсім безкоштовно. А ще Дані Алвес у ролі няньки для талановитої молоді. Як оцінив цю зиму президент Барселони Лапорта: "Матеу Алемані творить дива". В умовах жорсткої економії реєструвати подібні трансфери справді дивовижно. Хай і не вдалося підписати Морату, але у перехідний період (далі мета – гравці рівня Холанда) каталонці входять з непоганими перспективами.

Шевченко не дочекався топ-підсилення, Ювентус грабує ринок серед білого дня

Дженоа таки витратила доволі солідний бюджет (під 20 мільйонів євро). Взимку більше заплатили лише 2 італійські клуби. Та й то через одну людину. Душана Влаховіча хотіли ледь не всі імениті клуби Європи, "Віола" дуже хотіла продати його в АПЛ, а серб обрав шлях найменшого спротиву, разом з агентами вдавшись до маніпуляцій. Ювентус провернув найдорожчий і найгучніший трансфер у всіх лігах світу, але як для такого бомбардира це ще дуже скромна сума. Фіорентина не мала часу дрімати і хутко знайшла заміну. За 14 мільйонів євро підсилилися Кабралем з Базеля, за таку ж суму взяли чемпіона Франції Іконе, який забивав у нинішній ЛЧ, а також орендували Пйонтека.

One of the most interesting winter transfer windows was in Genoa. A quick and clear shift in strategy under new German leadership, bringing in a Red Bull coach and a raft of young players that fit the new approach. Serie A hasn't really seen this before. pic.twitter.com/PxIYdyXKc9 — Scouted Football (@scoutedftbl) February 1, 2022

Що ж до генуезців, то більшість новачків – до 23 років, але вже з добротним досвідом. Тут гравці національних команд Мексики, Німеччини, Ісландії, Норвегії. Представники молодіжних збірних Італії, Данії та Швейцарії. Дженоа опинилася у десятці найбільших інвесторів зимового трансферного ринку. Навіть шкода, що Шевченку не довірили працювати саме з цією оновленою командою, яка позбулася багатьох вікових виконавців і обросла свіжою якістю.

Топ-10 трансферів зими 2022 за версією Трансфермаркт і не тільки

Серед зимових трансферів є кілька, які не увійдуть до десятки найдорожчих, але точно будуть серед найцінніших. Крістіан Еріксен вперше з літнього Євро, де в нього зупинилося серце, повертається у футбол та АПЛ. Екс-хавбек Тоттенхема й Інтера поповнив данську колонію Брентфорда. Робін Госенс перебрався з Аталанти в Інтер на правах оренди з правом викупу за 25 мільйонів євро. Захисник-бомбардир, лідер, гравець збірної Німеччини. Зрештою, до недавнього моменту конкурент у боротьбі за Скудетто. Ще один гучний внутрішній трансфер, який послаблює скромнішу команду і зміцнює гіганта Серії А. За прикладом Бундесліги. Звідти, до слова, Ювентус придбав універсала збірної Швейцарії Закарію, обставивши Баварію. За менше ніж 9 мільйонів – копійки.

Ндомбеле, якого Тоттенхем купував за 60 млн, віддали назад до Ліона за 1,42. Хай і в оренду та з правом викупу, який мав би покрити витрати. За відсутність стратегії керівництва доводиться платити двічі. Лондонський клуб заплатив за Ндомбеле, Ло Чельсо та Хіля 120 мільйонів, а невдовзі віддав усіх цих гравців кого куди. Антоні Марсьяль так і не став своїм у Манчестер Юнайтед, а з 65 мільйонів його трансферна вартість впала фактично вдвічі. Може, вийде у Севільї, що сенсаційно претендує на чемпіонство Іспанії і стала несподіваним шансом для нападника, який зовсім недавно відібрав в України перемогу над Францією?

Трансферний дедлайн, зима 2022: Барса підписала Обамеянга, Дембеле залишається, провал Ліверпуля, активні Юве і Ньюкасл