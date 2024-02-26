Полузащитник Жироны Виктор Цыганков отметился забитым мячом в поединке 26-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано. Видео можно посмотреть на "Футбол 24".

Жирона и Райо Вальекано в первом тайме не забивали, а вот после перерыва счет во встрече открыл Виктор Цыганков.

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Гутьеррес получил заброс из центра поля, ворвался в штрафную с левого края и заметил свободного Цыганкова. Своевременная передача, а Виктор точно пробил в касание в дальний угол – 1:0.

К слову, украинец забил свой 6-й гол за Жирону в этом сезоне. В общем, Цыганков сыграл в 25 матчах, в которых также отметился 3 результативными передачами на партнеров.

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