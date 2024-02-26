Виктор Цыганков и Артем Довбик играют в матче 26-го тура Ла Лиги Жирона – Райо Вальекано 26 февраля. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Райо Вальекано стартовал в 22:00 по киевскому времени. Это уже третья встреча команд в сезоне 2023/24. В первом круге Жирона выиграла 2:1 (один из голов забил Артем Довбик, а Виктор Цыганков отдал ассист), а в 1/8 финала Кубка Испании каталонцы переиграли Райо со счетом 3:1.

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Жирона в последних трех турах Ла Лиги набрала лишь одно очко и опустилась на третье место турнирной таблицы. У команды Мичела 56 зачетных баллов. Райо Вальекано идет 14-м – 25 пунктов и 6-матчевая серия без побед в чемпионате. Правда, в последнем туре подопечные 36-летнего Иньиго Переса, который возглавил команду меньше двух недель назад, отобрали очки у Реала (1:1).

Виктор Цыганков и Артем Довбик оказались в стартовом составе. В активе украинского вингера 5 голов и 3 ассиста в 20-ти матчах Ла Лиги. Довбик сыграл 23 поединка чемпионата Испании, забил 14 голов и 5 отдал 5 результативных передач. Правда, последний раз Артем забивал больше месяца назад – 21 января он оформил хет-трик в ворота Севильи.

Где смотреть онлайн матч Жирона – Райо Вальекано? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка 26-го тура Ла Лиги можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Жирона:

Райо Вальекано: