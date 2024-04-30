К польскому форварду активный интерес проявляла Саудовская Аравия, которая была готова выложить за игрока "кулес" 100 миллионов евро. Впрочем, Роберт Левандовски отказался и четко знает, где будет играть ближайшие несколько лет.

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"Покинуть Барсу этим летом для меня точно невозможно, это не тема. Физически я чувствую себя хорошо. По состоянию на сегодня, так будет по меньшей мере еще 2 года. Когда я физически перестану быть на самом высоком уровне, я начну думать", – цитирует поляка инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, действующее соглашение Левандовски с Барселоной действует до 2026 года. Всего за "блаугранас" нападающий сыграл в 90 матчах во всех турнирах. В его активе 56 голов и 17 результативных передач.

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