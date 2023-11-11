Жирона на выезде победила Райо Вальекано (2:1) в 13 туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Подопечные Мичела начали матч с пропущенного гола. Отыграться удалось под конец первого тайма. Виктор Цыганков заметил в штрафной площади Артема Довбика, классно выполнил передачу, а украинский нападающий переправил мяч в ворота. Во втором тайме Савио поставил точку во встрече, забив победный гол. В итоге Жирона победила со счетом 2:1. Стоит сказать, что Довбик забил уже свой седьмой мяч в Испании, а Цыганков оформил вторую результативную передачу в сезоне.

Жирона закрепилась на вершине Ла Лиги – Довбик и Цыганков организовали волевую победу над Райо Вальекано

Жирона сейчас находится на первом месте, имея 34 очка. Реал отстает от каталонцев на пять пунктов.