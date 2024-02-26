Артем Довбик летом будет иметь огромный выбор для продолжения карьеры.

Нападающего Жироны и сборной Украины очень хотят видеть в АПЛ, информирует инсайдер Экрем Конур.

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Речь идет о трех клубах – Арсенале, Вест Хэме и Ньюкасле, у которого самые богатые владельцы в мире. Впрочем, в борьбу за Довбика готовы вмешаться ведущие команды других топ-чемпионатов (Ла Лига, Серия А, Бундеслига). Контракт с Жироной рассчитан до июня 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 28 млн евро.

Напомним, Довбик стал настоящей сенсацией в дебютный сезон на европейском топ-уровне – 14 голов и 7 ассистов в 26 матчах.

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