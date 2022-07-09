Жезус забил через 90 секунд после дебюта за Арсенал – лондонцы выиграли безумный спарринг с 8 голами
Габриэл Жезус сказочно дебютировал в футболке лондонского Арсенала.
Сегодня "канониры" проводили товарищеский матч с Нюрнбергом в рамках летней подготовки.
Уилшер завершил карьеру – экс-звезде Арсенала всего 30 лет
Арсенал проиграл первый тайм со счетом 0:2, но в перерыве составы команд существенно изменились. На поле появился и звездный летний новичок Габриэл Жезус. Бразильцу хватило 90 секунд, чтобы отличиться первым голом в футболке лондонского клуба. Потом нападающий оформил дубль, а команда Артеты завершила камбек с шальным счетом 5:3.
Напомним, Арсенал заплатил Манчестер Сити за Жезуса 52 млн евро, и пока это самый дорогой летний трансфер клуба.
Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця