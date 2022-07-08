О решении завершить профессиональную карьеру игрока Джек Уилшер написал в Twitter, поблагодарив за поддержку.

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"Сегодня я объявляю о завершении карьеры в профессиональном футболе. Это было невероятное путешествие, наполненное многими невероятными моментами. Для меня честь почувствовать все то, что я пережил в течение своей карьеры. Начиная с того момента, когда я был маленьким мальчиком, пинавшим мяч в саду, до капитана моего любимого Арсенала и игры за Англию на чемпионате мира. Я осуществил свою мечту.

Было трудно принять то, что в последнее время моя карьера пошла насмарку по причинам, которые не зависят от меня. В то же время я чувствовал, что мог еще многое дать. Не думал, что так случится, но, поговорив с близкими, я решил, что сейчас правильное время уйти", – говорится в заявлении игрока.

Джек является воспитанником Арсенала и был капитаном команды, но из-за ряда тяжелых травм так и не смог стать игроком мирового уровня. За "канониров" хавбек провел 197 матчей, также поиграл в составе Борнмута, Вест Хэма и Болтона. Последним его клубом стал датский Орхус.

В течение карьеры Уилшер выиграл два Кубка Англии и один Суперкубок. За сборную Англии хавбек сыграл 34 поединка, забил 2 гола.

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