Сьогодні "каноніри" проводили товариський матч з Нюрнбергом в рамках літньої підготовки.

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Арсенал програв перший тайм з рахунком 0:2, але у перерві склади команд суттєво змінились. На полі з'явився і зірковий літній новачок Габріел Жезус. Бразильцю вистачило 90 секунд, щоб відзначитися першим голом у футболці лондонського клубу. Згодом нападник оформив дубль, а команда Артети довершила камбек з шаленим рахунком 5:3.

GABRIEL JESUS!



Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet!



️ 2-1 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J — Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022

Нагадаємо, Арсенал заплатив Манчестер Сіті за Жезуса 52 млн євро, і наразі це найдорожчий літній трансфер клубу.

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