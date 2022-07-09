Жезус забив через 90 секунд після дебюту за Арсенал – лондонці виграли шалений спаринг з 8 голами
Габріел Жезус казково дебютував у футболці лондонського Арсенала.
Сьогодні "каноніри" проводили товариський матч з Нюрнбергом в рамках літньої підготовки.
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Арсенал програв перший тайм з рахунком 0:2, але у перерві склади команд суттєво змінились. На полі з'явився і зірковий літній новачок Габріел Жезус. Бразильцю вистачило 90 секунд, щоб відзначитися першим голом у футболці лондонського клубу. Згодом нападник оформив дубль, а команда Артети довершила камбек з шаленим рахунком 5:3.
Нагадаємо, Арсенал заплатив Манчестер Сіті за Жезуса 52 млн євро, і наразі це найдорожчий літній трансфер клубу.
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