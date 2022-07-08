Про рішення завершити професіональну кар'єру гравця Джек Вілшер написав у Twitter, подякувавши за підтримку.

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"Сьогодні я оголошую про завершення кар'єри у професіональному футболі. Це була неймовірна подорож, наповнена багатьма неймовірними моментами. Для мене честь відчути все те, що я пережив протягом своєї кар'єри. Починаючи з того моменту, коли я був маленьким хлопчиком, який копав м'яч у саду, до капітана мого улюбленого Арсенала та гри за Англію на чемпіонаті світу. Я здійснив свою мрію.

Було важко прийняти те, що останнім часом моя кар'єра пішла нанівець через причини, які не залежать від мене. Воночас я відчував що міг ще багато чого дати. Не думав, що так трапиться, але, поговоривши з близькими, я вирішив, що зараз правильний час піти", – йдеться у заяві гравця.

Джек є вихованцем Арсенала і був капітаном команди, але через низку важких травм так і не зміг стати гравцем світового рівня. За "канонірів" хавбек провів 197 матчів, також пограв у складі Борнмута, Вест Хема і Болтона. Останнім його клубом став данський Орхус.

Впродовж кар'єри Вілшер виграв два Кубки Англії та один Суперкубок. За збірну Англії хавбек зіграв 34 поєдинки, забив 2 голи.

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