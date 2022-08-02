Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы

СК Днепр-1 – АЕК Ларнака (CYP)/Партизан (SRB)

Гент (BEL) – Омония (CYP)

Аустрия (AUT) – Фенербахче (TUR)/Словацко (CZE)

Линфилд/Цюрих (AZE) – Хартс (SCO)

Марибор (SVN)/ГиК (FIN) – Силькеборг (DEN)

Мальме (SWE)/Дюделанж (LUX) – ﻿Сивасспор (TUR)

Проигравший в паре Карабах (AZE)/Ференцварош (HUN) – Шэмрок Роверс (IRL)/Шкупи (MKD)

Проигравший в паре Маккаби Хайфа (ISR)/Аполлон (CYP) – Олимпиакос (GRE)/Слован (SVK)

Проигравший в паре Црвена Звезда (SRB)/Пюник (ARM) – проигравший в паре Шериф (MDA)/Виктория Плзень (CZE)

Проигравший в паре Лудогорец (BUL)/Динамо Загреб (CRO) – проигравший в паре Буде-Глимт (NOR)/Жальгирис (LIT)

СК Днепр-1 в шаге от группового раунда Лиги Европы оказался в определенном УЕФА Приоритете 1 как один из 6 клубов, начинающих свой еврокубковый путь с этой стадии. Следовательно, команда Кучера могла получить в соперники кого-то из Приоритетов 3 и 4. Это Омония (CYP), а также победители следующих пар 3 квалифай-раунда: Мальме (SWE)/Дюделанж (LUX), Шэмрок Роверс (IRL)/Шкупи (MKD), Линфилд/Цюрих (AZE), Олимпиакос (GRE)/Слован (SVK), Марибор (SVN)/ХИК (FIN), АЕК Ларнака (CYP)/Партизан (SRB), Фенербахче (TUR)/Словацко (CZE).

Все результаты жеребьевки плей-офф ЛЧ – Динамо получило соперника

Матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 18 и 25 августа. Жеребьевка группового турнира ЛЕ запланирована на 26 августа.