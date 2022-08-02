Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи

СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака (CYP)/Партизан (SRB)

Гент (BEL) – Омонія (CYP)

Аустрія (AUT) – Фенербахче (TUR)/Словацко (CZE)

Лінфілд/Цюріх (AZE) – Хартс (SCO)

Марібор (SVN)/ГІК (FIN) – Сількеборг (DEN)

Мальме (SWE)/Дюделанж (LUX) – ﻿Сівасспор (TUR)

Невдаха пари Карабах (AZE)/Ференцварош (HUN) – Шемрок Роверс (IRL)/Шкупі (MKD)

Невдаха пари Маккабі Хайфа (ISR)/Аполлон (CYP) – Олімпіакос (GRE)/Слован (SVK)

Невдаха пари Црвена Звезда (SRB)/Пюнік (ARM) – невдаха пари Шериф (MDA)/Вікторія Пльзень (CZE)

Невдаха пари Лудогорець (BUL)/Динамо Загреб (CRO) – невдаха пари Буде-Глімт (NOR)/Жальгіріс (LIT)

СК Дніпро-1 за крок до групового раунду Ліги Європи опинився у визначеному УЄФА Пріоритеті 1 як один з 6 клубів, які починають свій єврокубковий шлях з цієї стадії. Відтак команда Кучера могла отримати у суперники когось із Пріоритетів 3 і 4. Це Омонія (CYP), а також переможці таких пар 3 кваліфай-раунду: Мальме (SWE)/Дюделанж (LUX), Шемрок Роверс (IRL)/Шкупі (MKD), Лінфілд/Цюріх (AZE), Олімпіакос (GRE)/Слован (SVK), Марібор (SVN)/ГІК (FIN), АЕК Ларнака (CYP)/Партизан (SRB), Фенербахче (TUR)/Словацко (CZE).

Усі результати жеребкування плей-офф ЛЧ – Динамо отримало суперника

Матчі плей-офф Ліги Європи відбудуться 18 і 25 серпня. Жеребкування групового турніру ЛЄ заплановане на 26 серпня.