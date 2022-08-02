Результати жеребкування плей-офф ЛЄ – СК Дніпро-1 пощастило із суперником
У вівторок, 2 серпня, штаб-квартира УЄФА прийняла церемонію жеребкування вирішального етапу кваліфікації Ліги Європи 2022/23. СК Дніпро-1 дізнався суперника, з яким зіграє у плей-офф.
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи
СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака (CYP)/Партизан (SRB)
Гент (BEL) – Омонія (CYP)
Аустрія (AUT) – Фенербахче (TUR)/Словацко (CZE)
Лінфілд/Цюріх (AZE) – Хартс (SCO)
Марібор (SVN)/ГІК (FIN) – Сількеборг (DEN)
Мальме (SWE)/Дюделанж (LUX) – Сівасспор (TUR)
Невдаха пари Карабах (AZE)/Ференцварош (HUN) – Шемрок Роверс (IRL)/Шкупі (MKD)
Невдаха пари Маккабі Хайфа (ISR)/Аполлон (CYP) – Олімпіакос (GRE)/Слован (SVK)
Невдаха пари Црвена Звезда (SRB)/Пюнік (ARM) – невдаха пари Шериф (MDA)/Вікторія Пльзень (CZE)
Невдаха пари Лудогорець (BUL)/Динамо Загреб (CRO) – невдаха пари Буде-Глімт (NOR)/Жальгіріс (LIT)
СК Дніпро-1 за крок до групового раунду Ліги Європи опинився у визначеному УЄФА Пріоритеті 1 як один з 6 клубів, які починають свій єврокубковий шлях з цієї стадії. Відтак команда Кучера могла отримати у суперники когось із Пріоритетів 3 і 4. Це Омонія (CYP), а також переможці таких пар 3 кваліфай-раунду: Мальме (SWE)/Дюделанж (LUX), Шемрок Роверс (IRL)/Шкупі (MKD), Лінфілд/Цюріх (AZE), Олімпіакос (GRE)/Слован (SVK), Марібор (SVN)/ГІК (FIN), АЕК Ларнака (CYP)/Партизан (SRB), Фенербахче (TUR)/Словацко (CZE).
Усі результати жеребкування плей-офф ЛЧ – Динамо отримало суперника
Матчі плей-офф Ліги Європи відбудуться 18 і 25 серпня. Жеребкування групового турніру ЛЄ заплановане на 26 серпня.