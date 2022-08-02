Во вторник, 2 августа, штаб-квартира УЕФА принимала церемонию жеребьевки решающего этапа квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Динамо Киев узнало соперника, с которым сыграет в случае победы над Штурмом.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

Карабах (AZE)/Ференцварош (HUN) – Шериф (MDA)/Виктория Плзень (CZE)

Буде-Глимт (NOR)/Жальгирис (LIT) – Лудогорец (BUL)/Динамо Загреб (CRO)

Маккаби Хайфа (ISR)/Аполлон Лімасол (CYP) – Црвена Звезда (SRB)/Пюник (ARM)

Копенгаген (DEN) – Трабзонспор (TUR)

Динамо получило потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Динамо Киев (UKR)/Штурм (AUT) – Бенфика (POR)/Митьюлланд (DEN)

Унион Сент-Жилуаз (BEL)/Рейнджерс (SCO) – Монако (FRA)/ПСВ (NED)

Жеребьевка плей-офф квалификации ЛЧ стартовала в 13:00 по киевскому времени. Динамо предстоит еще пройти Штурм, потенциальные соперники также пока что не сыграли матчей 3 раунда. Команда Луческу оказалась среди несеянных, уступив по клубному рейтингу другим коллективам. Список возможных соперников команды Луческу был очень прост. Португальская Бенфика выглядела самым плохим вариантом, если пройдет датский Митьюлланд. Шотландский Глазго Рейнджерс или бельгийский Унион Сент-Жилуаз – на бумаге несколько полегче.

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В итоге жребий Киев не пожалел. Шарик с украинской командой вытащили первым, поэтому динамовцы будут начинать номинально домашним матчем (сейчас еврокубковые матчи они проводят в Польше). Судя по последним результатам португальцев, пройти их будет адски тяжело.

Своих соперников получили и украинские легионеры: Пластун (Лудогорец), Вакуленко, Братков, Аусси (Пюник) и Зубков (Ференцварош). В общей сложности на двух путях плей-офф УЕФА сформировал 6 пар, победители которых и дополнят список участников группового турнира ЛЧ. Стартовые поединки ключевого квалифай-раунда состоятся 16/17 августа, ответные – ровно через неделю. Следовательно, довольно вероятно, что киевляне сразятся за Лигу чемпионов на День независимости Украины.

Путь чемпионов

Лудогорец (BUL)/Динамо Загреб (CRO)

Црвена Звезда (SRB)/Пюник (ARM)

Копенгаген (DEN)

Шериф (MDA)/Виктория (CZE)﻿

Карабах (AZE)/Ференцварош (HUN)

Буде-Глимт (NOR)/Жальгирис (LIT)

Маккаби Хайфа (ISR)/Аполлон Лимасол (CYP)

Трабзонспор (TUR)

Путь представителей лиг

Бенфика (POR)/Митьюлланд (DEN)

Унион Сент-Жилуаз (BEL)/Рейнджерс (SCO)

Динамо Киев (UKR)/Штурм (AUT)

Монако (FRA)/ПСВ (NED)

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