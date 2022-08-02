Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЛК 2022/23. С кем может встретиться луганская Заря, читайте в этой новости на "Футбол 24".

В третьем раунде квалификации Лиги конференций соперником Зари станет румынская команда Университатя Крайова. Если луганчане преодолеют этот барьер, то за путевку в групповой турнир сыграют против победителя пары Лугано (Швейцария) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль).

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Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги конференций:

Заря/Университатя – Лугано/Хапоэль Беер-Шева

Заря оказалась среди команд Основного пути, поэтому не могла попасть на команды, начинавшие евросезон в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Следовательно, луганчане могли получить возможные соперники исключительно кого-то из следующих команд: Лугано (Швейцария), Хапоэль Беер-Шева, (Израиль), Спартак Трнава (Словакия), Ракув (Польша), Фехервар (Венгрия), Болгария), Хамрун Спартанс (Мальта).

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций запланированы на 18 и 25 августа. Жеребьевка группового турнира состоится 26 числа.

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