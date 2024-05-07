"Я всегда очень уверен в себе, потому что мы – Реал. У меня лучший состав! Команда показала себя очень хорошо в этом сезоне. Реал и Бавария очень похожи: обе команды отлично проявляют себя в переходных фазах, потому что у нас качественные и быстрые игроки. В этом смысле Реал и Бавария – это две самые опасные команды в Европе.

Лунин услышал вердикт на матч Реала в ЛЧ – Анчелотти окончательно определился с голкипером на игру с Баварией

Мы очень уважаем Баварию. В первом матче они были лучше нас, нам следовало обороняться в Мюнхене намного лучше. У нас есть шанс сыграть еще один финал. Мы знаем, что находимся на сложной стадии, но мы очень мотивированы.

Мы рады победе в Ла Лиге, но нам пришлось сдерживать эту радость, потому что мы должны были подготовиться к игре с Баварией. Мы поставили чемпионат на паузу и в четверг подумаем о том, как отпразднуем выигрыш титула. Конечно, мы планируем это сделать", – цитирует Marca Анчелотти.

Матч Реал - Бавария состоится в среду, 8 мая. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Первая игра в Мюнхене завершилась вничью 2:2.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?