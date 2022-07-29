Как известно, сегодня официально новым тренером СК Днепр-1 стал Александр Кучер. Днепряне после объявления коуча не заставили себя ждать с представлением новичков команды. Новобранцами клуба стали сразу шесть игроков, сообщает официальный сайт "спортклубовцев".

Кучер официально возглавил СК Днепр-1

Самым звездным подписанием стал экс-форвард сборной Украины Артем Громов, летом покинувший Зорю. 32-летний нападающий подписал контракт сроком на 1 год.

Кроме того, перешли в СК Днепр-1 и пятеро представителей Металлиста. Голкипер Владислав Рыбак и опорник Эдуард Сарапий будут играть за новую команду Кучера на правах годовой аренды, а полузащитники Руслан Бабенко, Сергей Горбунов и Владимир Танчик заключили полноценные соглашения на 2 сезона.

Напомним, СК Днепр-1 будет стартовать в 3-м туре квалификации Лиги Европы (соперник станет известен 2 августа) и попытается выйти в групповой турнир второго по силе еврокубка.

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