В Стамбуле 26 августа состоялась жеребьевка группового турнира ЛЕ 2022/23. С кем сыграет Динамо Киев, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка стартовала в 14:00 по киевскому времени. Динамо, которое не смогло выйти в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от Бенфики, является единственным представителем Украины в Лиге Европы.

Согласно клубному рейтингу УЕФА, киевляне попали в первую корзину. Таким образом, подопечные Мирчи Луческу избегали встреч с Манчестер Юнайтед, Ромой, Арсеналом, Лацио, Брагой, Црвеной Звездой и Олимпиакосом.

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Динамо попало в группу B. Соперниками киевлян станут (Ренн (Франция), Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр).

Напомним, именно Фенербахче стал первым оппонентом Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "бело-синие" прошли турецкую команду (0:0 в Польше, 2:1 в Стамбуле). Теперь жребий снова свел Динамо и Фенербахче, но уже в Лиге Европы. АЕК Ларнака тоже уже знакомая команда украинцам – киприоты выбили из Лиги Европы СК Днепр-1.

Матчи первого тура Лиги Европы запланированы на 8 сентября. Групповой этап завершится 3 ноября.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут вторые места в квартетах, выйдут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест опустятся в Лигу конференций и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, занявшими вторые места на групповом этапе этого турнира.

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