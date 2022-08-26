У Стамбулі 26 серпня відбулося жеребкування групового турніру ЛЄ 2022/23. З ким зіграє Динамо Київ, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування стартувало о 14:00 за київським часом. Динамо, яке не змогло вийти в груповий етап Ліги чемпіонів після поразки від Бенфіки, є єдиним представником України в Лізі Європи.

Відповідно до клубного рейтингу УЄФА, кияни потрапили у перший кошик. Таким чином, підопічні Мірчі Луческу уникали зустрічі з Манчестер Юнайтед, Ромою, Арсеналом, Лаціо, Брагою, Црвеною Звездою та Олімпіакосом.

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Динамо потрапило у групу B. Суперниками киян стануть Ренн (Франція), Фенербахче (Туреччина) і АЕК Ларнака (Кіпр).

Нагадаємо, саме Фенербахче став першим опонентом Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді "біло-сині" пройшли турецьку команду (0:0 у Польщі, 2:1 у Стамбулі). Тепер жереб знову звів Динамо і Фенербахче, але вже в Лізі Європи. АЕК Ларнака теж вже є знайомою командою українцям – кіпріоти вибили з Ліги Європи СК Дніпро-1.

Матчі першого туру Ліги Європи заплановані на 8 вересня. Груповий етап завершиться 3 листопада.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди, які посядуть другі місця у квартетах, вийдуть у стикові матчі, де зіграють із вісьмома клубами, що фінішували третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць опустяться в Лігу конференцій та зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

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