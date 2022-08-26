Начало церемонии и онлайн-трансляции на "Футбол 24" в этой новости в 14:00 по Киеву. После разгрома от Бенфики Динамо вылетело из Лиги чемпионов, но сыграет на групповом этапе еврокубка рангом ниже. У киевского клуба 7 лучший рейтинг УЕФА среди всех участников турнира. Следовательно, команда Луческу получила место в 1 корзине посева. Это значит, что киевляне не могли сойтись с такими рейтинговыми соперниками, как Арсенал Зинченко, Манчестер Юнайтед, Рома, Лацио, Брага, Црвена Звезда и Олимпиакос.

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В то же время динамовцы и так рискуют попасть в своего рода группу смерти. Представители топ-чемпионатов Монако, Ренн, Нант, Реал Сосьедад, Бетис, Унион Берлин и Фрайбург оказались в низших корзинах. Среди потенциальных соперников и Фенербахче со Штурмом, с таким трудом пройденные в квалификации Лиги чемпионов. Достаточно и других непростых команд. Те же ПСВ, Цюрих, Буде-Глимт, Митьюлланд и Трабзонспор, вылетевшие из ЛЧ. Или Фейеноорд, доходивший до финала минувшей Лиги конференций.

Групповой турнир Лиги Европы 2022/23 стартует 8 сентября. Победители квартетов выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест проведут стыковые матчи против 8 команд, которые займут третьи места на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишируют третьими, вылетают в Лигу конференций. Там их ждут матчи плей-офф с 8 клубами, завоевавшими вторые места на групповом этапе третьего по статусу еврокубка.

Корзина 1

Рома (ITA)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Арсенал (ENG)

Лацио (ITA)

Брага (POR)

Црвена Звезда (SRB)

Динамо Киев (UKR)

Олимпиакос (GRE)

Корзина 2

Фейеноорд (NED)

Ренн (FRA)

ПСВ (NED)

Монако (FRA)

Реал Сосьедад (ESP)

Карабах (AZE)

Мальме (SWE)

Лудогорец (BUL)

Корзина 3

Шериф (MDA)

Бетис (ESP)

Митьюлланд (DEN)

Буде-Глимт (NOR)

Ференцварош (HUN)

Унион Берлин (GER)

Фрайбург (GER)

Фенербахче (TUR)

Корзина 4

Нант (FRA)

ХИК (FIN)

Штурм (AUT)

АЕК Ларнака (CYP)

Омония (CYP)

Цюрих (SUI)

Унион Сент-Жилуаз (BEL)

Трабзонспор (TUR)

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