Онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги Европы – Динамо сеянное, но с риском получить группу смерти
Сегодня, 26 августа, в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки основного раунда ЛЕ 2022/23. Динамо получит соперников на групповом турнире.
Начало церемонии и онлайн-трансляции на "Футбол 24" в этой новости в 14:00 по Киеву. После разгрома от Бенфики Динамо вылетело из Лиги чемпионов, но сыграет на групповом этапе еврокубка рангом ниже. У киевского клуба 7 лучший рейтинг УЕФА среди всех участников турнира. Следовательно, команда Луческу получила место в 1 корзине посева. Это значит, что киевляне не могли сойтись с такими рейтинговыми соперниками, как Арсенал Зинченко, Манчестер Юнайтед, Рома, Лацио, Брага, Црвена Звезда и Олимпиакос.
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В то же время динамовцы и так рискуют попасть в своего рода группу смерти. Представители топ-чемпионатов Монако, Ренн, Нант, Реал Сосьедад, Бетис, Унион Берлин и Фрайбург оказались в низших корзинах. Среди потенциальных соперников и Фенербахче со Штурмом, с таким трудом пройденные в квалификации Лиги чемпионов. Достаточно и других непростых команд. Те же ПСВ, Цюрих, Буде-Глимт, Митьюлланд и Трабзонспор, вылетевшие из ЛЧ. Или Фейеноорд, доходивший до финала минувшей Лиги конференций.
Групповой турнир Лиги Европы 2022/23 стартует 8 сентября. Победители квартетов выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест проведут стыковые матчи против 8 команд, которые займут третьи места на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишируют третьими, вылетают в Лигу конференций. Там их ждут матчи плей-офф с 8 клубами, завоевавшими вторые места на групповом этапе третьего по статусу еврокубка.
Корзина 1
Рома (ITA)
Манчестер Юнайтед (ENG)
Арсенал (ENG)
Лацио (ITA)
Брага (POR)
Црвена Звезда (SRB)
Динамо Киев (UKR)
Олимпиакос (GRE)
Корзина 2
Фейеноорд (NED)
Ренн (FRA)
ПСВ (NED)
Монако (FRA)
Реал Сосьедад (ESP)
Карабах (AZE)
Мальме (SWE)
Лудогорец (BUL)
Корзина 3
Шериф (MDA)
Бетис (ESP)
Митьюлланд (DEN)
Буде-Глимт (NOR)
Ференцварош (HUN)
Унион Берлин (GER)
Фрайбург (GER)
Фенербахче (TUR)
Корзина 4
Нант (FRA)
ХИК (FIN)
Штурм (AUT)
АЕК Ларнака (CYP)
Омония (CYP)
Цюрих (SUI)
Унион Сент-Жилуаз (BEL)
Трабзонспор (TUR)
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