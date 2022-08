Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 19:00 по Киеву. Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO (при условии соответствующей подписки). "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в этой новости.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: лучший и худший варианты для Шахтера

В жеребьевке примут участие 32 коллектива. В первую корзину попали победители ЛЧ и ЛЕ, а также чемпионы 6 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА. Остальные команды поделили по клубному рейтингу. Шахтер – единственный представитель от Украины в новом розыгрыше самого престижного еврокубка. Динамо, напомним, вылетело из ЛЧ, уступив без шансов Бенфике в плей-офф квалификации.

Представители одной ассоциации не смогут встретиться на групповом этапе. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие третьи места, будут играть "стыки" Лиги Европы. За путевку в плей-офф они сразятся с командами, которые финишируют вторыми в квартетах ЛЕ.

Корзина 1

Реал, Айнтрахт Ф., Манчестер Сити, Милан, Бавария, Пари Сен-Жермен, Порту, Аякс

Корзина 2

Ливерпуль, Челси, Барселона, Ювентус, Атлетико, Севилья, Лейпциг, Тоттенхэм

Корзина 3

Боруссия Дортмунд, Зальцбург, Шахтер, Интер, Наполи, Бенфика, Спортинг, Байер

Корзина 4

Рейнджерс, Динамо Загреб, Марсель, Копенгаген, Брюгге, Селтик, Виктория, Маккаби Хайфа

Champions League draw pots What's the toughest group you can make? #UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/UVeUmApBWI

Во время церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА объявит лучшего игрока и тренера по итогам прошедшего сезона. Среди футболистов в тройку финалистов попали Карим Бензема (Реал), Кевин де Брюйне (Ман Сити) и Тибо Куртуа (Реал). За титул лучшего коуча сразятся Карло Анчелотти (Реал), Хосеп Гвардиола (Ман Сити) и Юрген Клопп (Ливерпуль).

NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2021/22



Karim Benzema

Thibaut Courtois

Kevin De Bruyne



️ #UEFAawards winners announced today at the #UCLdraw pic.twitter.com/AZ0JbTJUmz