Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Шахтер получил непростого соперника.
"Горняки" на этой стадии встретятся с нидерландским Фейенордом. Первый матч Шахтер сыграет на номинально домашней арене в Польше.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Зинченко едет в Португалию, МЮ снова против испанцев
В жеребьевке приняли участие 16 клубов. Победители групп (сеяные) сыграют против триумфаторов стыковых матчей (несеяные). Шахтер находился в списке несеянных команд. "Горняки" пробились в плей-офф ЛЧ после драматической победы над французским Ренном в серии пенальти.
Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем
Первые поединки 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные – 16 марта. Напомним, что финал Лиги Европы 2022/23 примет 65-тысячная Пушкаш Арена в Будапеште 31 мая.
Победитель турнира получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2023/24, если не попадет туда через национальный чемпионат.
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина выдала наибольший прогресс и гарантировала два места в ЛЧ – есть шанс подняться еще