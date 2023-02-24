"Горняки" на этой стадии встретятся с нидерландским Фейенордом. Первый матч Шахтер сыграет на номинально домашней арене в Польше.

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В жеребьевке приняли участие 16 клубов. Победители групп (сеяные) сыграют против триумфаторов стыковых матчей (несеяные). Шахтер находился в списке несеянных команд. "Горняки" пробились в плей-офф ЛЧ после драматической победы над французским Ренном в серии пенальти.

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Первые поединки 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные – 16 марта. Напомним, что финал Лиги Европы 2022/23 примет 65-тысячная Пушкаш Арена в Будапеште 31 мая.

Победитель турнира получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2023/24, если не попадет туда через национальный чемпионат.

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