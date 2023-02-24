Ренн и Шахтер встречались в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы 2022/23. Удивительное спасение в экстра-тайме и три сейва Анатолия Трубина в серии пенальти принесли итоговую победу Шахтеру (2:1, 4:5). Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Серьезная потеря и тяжелое начало для Шахтера

После победы в Варшаве (2:1) у команды Игора Йовичевича были неплохие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Матч, как и онлайн трансляция Ренн – Шахтер, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Для "горняков" это была лишь вторая официальная игра в 2023 году, а команда Бруно Женезио находится в тонусе. Правда, не в лучшем – к игре с Шахтером Ренн подходил, имея 6 поражений в последних 10-ти матчах.

Единственное изменение в старте Шахтера стало очень неожиданным – Дмитрий Крыськив, который был одним из лучших в первом матче, не попал даже в заявку. По всей видимости, у хавбека возникли определенные проблемы, а вместо него с первых минут на позиции левого вингера вышел Дмитрий Топалов, который до этого провел лишь один неполный официальный матч в сезоне. Свои потери были и у Ренна – капитан и лидер Терье травмирован, а Бурижо получил лишнюю желтую в Варшаве.

Сэйвы Трубина в серии пенальти в видеообзоре матча Ренн – Шахтер – 2:1 (4:5 пен)

Уже на первой минуте Анатолий Трубин вступил в игру, отразив удар Гуири в дальний угол. Дебютный момент за Ренном. Хозяева продолжали давить. Спенс ударом с ходу завершил быструю атаку Ренна, однако Трубин снова сыграл надежно. Еще один удар из пределов штрафной. Трюффер не попал в дальний угол. Настоящий хаос в штрафной "горняков". И снова удар Троффера и сэйв Трубина! Очень тяжелое начало для Шахтера, который уже в первые 11 минут позволил сопернику создать ряд моментов. Сами же "горняки" не могли даже перейти половину поля.

Шахтер выдержал сложный тайм и даже забил – миллиметры помешали празднику

После столь непростого старта Шахтер наконец-то ответил. Зубков дождался забега Конопли и отдал ему на ход – сейв Манданда и первый угловой. Он же и стал голевым! Лассина Траоре оказался самым ловким во вратарской после скидки Бондаренко и четко пробил мимо Манданда! Первый момент Шахтера воплотился в гол. К сожалению, его отменили – VAR увидел игру рукой у Бондаренко. Артем действительно немного задел мяч рукой в момент скидки. Этот гол мог изменить ход игры, но "оранжево-черным" не повезло.

Был еще один эпизод у ворот Манданда. Зубков упал после контакта с соперником и просил пенальти. Бесполезно.

Выровнял игру Шахтер после сложных стартовых минут – такой свободы, как в дебюте игры, команда Женезио уже не получала. Впрочем, Ренн продолжал атаковать, хотя и не так остро, как в первые минуты. Трубин снова вступил в игру после мощного выстрела Майера, а перед перерывом у французов был еще один классный шанс, но Майер не сумел подправить в ворота удар Трюффера.

0:0 после первого тайма – после инфарктного старта "горняки" сумели несколько отвести игру от своих ворот, и даже имели шанс повести в счете. Правда, это вряд ли было бы справедливо – хозяева в первые 45 минут были лучше. Владение мячом, количество ударов, xG (0,67 против 0,05) – все было в пользу бретонцев. "Горняки" слишком много позволяли соперникам.

Быстрый гол Ренна после перерыва – Шахтер поплыл, но мог сравнять

Старт второго тайма напомнил начало первого. Уже на первых секундах Бондарь принял на себя мощный удар Майера. После перерыва очень добавил Доку, который то и дело тероризировал Топалова и Михайличенко.

В отличие от первого тайма, давление Ренна таки принесло результат. Очередной рывок Доку завершился пасом на Гуири, который переадресовал на Токо-Экамби. Карл с левой пробил Трубина. Анатолий задел, но мяч от перекладины влетел в сетку. 1:0 – счет по сумме двух матчей стал равным, но украинцы заметно подсели.

Шахтеру стало сложно – Ренн полетел развивать успех, а подопечные Йовичевича едва не привезли второй гол. Матвиенко подарил мяч Доку, тот снова прорвался по правому флангу и отдал на Калимуэндо. К нашему счастью, удар нападающего заблокировал Бондарь, который уже не впервые роскошно выбирает позицию.

Редкий момент от Шахтера, который впервые после пропущенного гола пошел вперед. Конопля в касание пробил в противоход Манданда после классного паса Топалова – фантастический сейв 37-летнего чемпиона мира-2018. Траоре упал в борьбе с Манданда и просил пенальти. Справедливая желтая за симуляцию.

На 87-й минуте у Шахтера был классный шанс вырвать путевку в 1/8 финала в основное время. Зубков сбросил на Сикана во вратарскую, однако Даниил из убойной позиции не попал по мячу. Как и Трюффер, который пробил выше ворот Трубина, а Спенс не сумел переиграть украинского голкипера. Нервные последние минуты не принесли успеха ни одной из команд – экстра-тайм.

Потеря капитана и удивительное спасение в экстра-тайме

На 100-й минуте Игор Йовичевич получил еще одну серьезную проблему. Команда и так подсела, а тут еще Степаненко попросил замену – капитан не смог продолжить игру. Сразу после выхода Назарины мог забивать Гуири, удар которого в ближний угол парировал Трубин. Шахтер, такое впечатление, сознательно тянул время к серии пенальти, ведь об атаке подопечные Йовичевича совсем забыли.

И поплатились за это на старте второго экстра-тайма. Не прошло и минуты, как Ренн праздновал забитый гол. Матвиенко полностью проиграл борьбу Доку, тот прошел капитана Шахтера и покатил на Салаха. Ибрагим точно пробил в пустые ворота. 2:0.

Игор Йовичевич бросил в бой 18-летнего Кевина Келси, который только несколько дней назад присоединился к команде. Венесуэльский нападающий дебютировал за Шахтер, но забивать мог не он. Джурасек был первым на подборе, но пробил очень неточно. Казалось, это был последний шанс "оранжево-черных", но Шахтеру удивительно повезло. На 119-й минуте после подачи Джурасека Белосян срезал мяч в свои ворота и перевел игру в серию пенальти! Шахтер был на грани вылета, но все решала серия 11-метровых между молодым Анатолием Трубиным и ветераном Стивом Манданда.

Анатолий Трубин – герой! Топ-клубы, готовьте миллионы

В "футбольной лотерее" снова разыгралась настоящая драма. Назарина, Судаков и Бондаренко пробили точно, а Трубин отразил удары Доку и Мелинга. Не забил Бондарь, пробивший мимо рамки. Сикан мог все решать, но попал в перекладину.

Основная серия победителя не определила – потребовались дополнительные удары. Решающим стал сейв Трубина после удара Угочукву, а 18-летний Кевин Келси точным ударом вывел Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы!

Безусловно, "горнякам" повезло – к тому же, второй сезон подряд автогол решает судьбу дуэли Шахтера с французами (вспоминаем мяч Мудрика/Агилара в квалификации ЛЧ 2021/22 между Шахтером и Монако).

Ренн был острее, свежее, и заслужил пройти дальше. Но футбол далеко не всегда логичен, а побеждает не всегда тот, кто этого заслужил больше. Игор Йовичевич обещал, что его команда будет сражаться. Так и случилось – все складывалось не по сценарию "горняков", но в итоге именно они вытащили счастливый билет в послематчевой лотерее. Анатолий Трубин стал главным героем встречи – еще в игровое время он несколько раз спасал команду, а бенефис в послематчевой серии на несколько миллионов поднял трансферную стоимость 21-летнего вратаря.

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Anatolii Trubin was Shakhtar Donetsk's hero as they overcame Rennes on penalties (3–3 on agg.) to reach the #UEL Round of 16:



? 7 saves

4 saved shots from inside the box

3 penalty shootout saves (!)

1 punch

9.3 Sofascore rating



#RennesShakhtar pic.twitter.com/ThJND6JvjK — Sofascore (@SofascoreINT) February 23, 2023

Редкий случай, когда украинская команда переломила ход событий в матче, который складывался не в ее пользу. Сколько раз наши клубы упускали победы на последних минутах? Десятки! Сегодня – другой случай. Команду Йовичевича "списали" еще перед стартом сезона, но "горняки" продолжают закрывать рты скептикам – сначала третье место в солидной группе ЛЧ, а сейчас – выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В сложное для всей Украины время – как раз тогда, когда прошел год с момента полномасштабного вторжения России – Шахтер хоть немного подарил позитив и на время заставил забыть о страшных реалиях войны. Сказка украинской команды продолжается.

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