"Гірники" на цій стадії зустрінуться з нідерландським Фейєнордом. Перший матч Шахтар зіграє на номінально домашній арені у Польщі.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Зінченко їде в Португалію, МЮ знову проти іспанців

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів. Переможці груп (сіяні) зіграють проти тріумфаторів стикових матчів (несіяні). Шахтар перебував у списку несіяних команд. "Гірники" пробилися до плей-офф ЛЧ після драматичної перемоги над французьким Ренном у серії пенальті.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 9 березня, матчі-відповіді – 16 березня. Нагадаємо, що фінал Ліги Європи 2022/23 прийме 65-тисячна Пушкаш Арена в Будапешті 31 травня.

Переможець турніру отримає путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24, якщо не потрапить туди через національний чемпіонат.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна видала найбільший прогрес і гарантувала два місця в ЛЧ – є шанс піднятися ще