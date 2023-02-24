В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2022/23. 16 команд сформировали пары, которые сразятся за четвертьфинал.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

Унион Берлин – Унион Сент-Жилуаз

Севилья – Фенербахче

Ювентус – Фрайбург

Байер – Ференцварош

Спортинг Лиссабон – Арсенал

Манчестер Юнайтед – Бетис

Рома – Реал Сосьедад

Шахтар – Фейеноорд

Шахтер прошел в 1/8 благодаря победе в серии пенальти над Ренном. "Горняки" во время жеребьевки были несеяными, поэтому начнут дуэль с Фейеноордом номинально домашней игрой, которая состоится в Польше.

Александр Зинченко с Арсеналом сыграет против лиссабонского Спортинга, Ювентус попытается пройти Фрайбург, а Манчестер Юнайтед после Барселоны встретится с Бетисом.

Первые матчи запланированы на 9 марта, а ответные – на 16 марта. Напомним, что финал Лиги Европы 2022/23 примет 65-тысячную Пушкаш Арена в Будапеште 31 мая.

В жеребьевке приняли участие 16 команд: 8 победителей групп Лиги Европы и 8 триумфаторов стыковых матчей. Представители одной страны в 1/8 финала пересечься не могли.