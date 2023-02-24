Завершились стыковые матчи первой стадии плей-офф Лиги Европы. 16 команд прошли в 1/8 финала второго по престижности турнира Европы, среди которых и Шахтер.

В 1/8 финала Лиги Европы автоматически пробились 8 победителей групп. Они будут сеянными во время жеребьевки. Еще 8 команд, в частности Шахтер, вышли в 1/8 по итогам стыковых матчей и будут несеянными. На этой стадии турнира представители одной страны не попадут друг на друга.

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Шахтер выиграл у Ренна серию пенальти и продолжает выступления в еврокубках. В борьбе также остались два английских топ-клуба, два итальянских гранда и по три команды из Бундеслиги и Ла Лиги. Александр Зинченко из Арсенала также ждет своего соперника.

Участники 1/8 финала Лиги Европы

Сеянные (возможные соперники Шахтера):

Арсенал

Фрайбург

Бетис

Реал Сосьедад

Фейенорд

Фенербахче

Унион Сент-Жилуаз

Ференцварош

Несеянные:

Манчестер Юнайтед

Байер

Унион Берлин

Рома

Ювентус

Севилья

Шахтёр

Спортинг

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в 13:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 9 марта, а ответные – на 16 марта.